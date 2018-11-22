البرلمان الإثيوبي يصادق على تعيين قاضية معارضة رئيسة لهيئة الانتخابات

صادق نواب البرلمان الإثيوبي على تعيين بيرتوكان ميدكسا، القاضية السابقة والمعارضة التي سبق اعتقالها، لرئاسة هيئة الانتخابات.

ووصفت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم تعيينها بأنه وفاء بالتزام كان قطعه رئيس الوزراء آبي أحمد، بتقديم ديمقراطية متعددة الأطراف في الدولة الذي ظل يحكمها نفس الحزب منذ الإطاحة بالديكتاتورية العسكرية قبل أكثر من ربع قرن.

وتترقب الدولة الواقعة في القرن الإفريقي إجراء انتخابات عام 2020 .

وكان مكتب آبي، أعلن عن ترشيحها لرئاسة "المجلس الوطني الإثيوبي للانتخابات"، عبر حسابه على موقع "تويتر"، وقال إنه "يعمل على تنفيذ وعده بتسهيل إصلاحات انتخابية ويثبت وجود إرادة سياسية على تعزيز مجلس انتخابي مستقل".

وكانت بيرتوكان واحدة من قادة "الائتلاف من أجل الوحدة والديمقراطية"، المنحل حاليا، وهو تحالف من أحزاب معارضة كان أعلن فوزه في انتخابات كانت محل نزاع في 2005.

وجرى اعتقالها ضمن العشرات من سياسيي المعارضة والصحفيين والناشطين في موجة توترات أعقبت الانتخابات وشهدت قيام قوات الأمن بقتل ما لا يقل عن 193 محتجا.

وفي عام 2008، تم الحكم عليها بالسجن المؤبد بعد نزاع مع الحكومة حول اتفاق للعفو كان قاد إلى إطلاق سراحها من السجن في 2007 . وتم إطلاق سراحها في 2010 .

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