تعليم اللغة العربية بأمريكا اللاتينية الواقع والآفاق في مؤتمر بالبرازيل

تنطلق غدا الجمعة، في مدينة ساوباولو البرازيلية فعاليات المؤتمر الدولي الحادي والثلاثين لمسلمي أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، الذي ينظمه مركز الدعوة الإسلامية بأمريكا اللاتينية ومقره البرازيل برئاسة أحمد الصيفى، بالتعاون مع وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية.

يعقد المؤتمر تحت عنوان " تعليم العربية بأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي الواقع والآفاق" بمشاركة 400 عالم وباحث من 50 دولة، وذلك فى الفترة من 23 وحتى 25 من نوفمبر الجاري.

يتقدمهم الدكتور توفيق بن عبد العزيز السديري نائب وزير الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، إضافة إلى مشاركة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية، علاوة على مشاركه بعثة وزارة الأوقاف المصرية بالبرازيل.

يناقش المؤتمر عدة محاور منها التعريف بأهمية اللغة العربية، ومكانتها في الإسلام، وصلتها بالعلوم الشرعية، وكشف واقع تعليم اللغة العربية في دول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، والجهود المبذولة في ذلك، واقتراح الحلول العلمية والعملية لمعالجة مواطن القصور في تعليم اللغة العربية في قارة أمريكا اللاتينية، ودول البحر الكاريبي.

كما يهدف المؤتمر إلى تشجيع الإبداع في تعليم اللغة العربية، والتعرف على المعايير العلمية والمهنية للبيئة النموذجية في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وتبادل الخبرات الدولية، والاستفادة من التجارب المميزة في تعليم اللغة العربية.

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