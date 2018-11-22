لبنان يحتفل بذكرى الاستقلال الـ 75 بعرض عسكري وسط بيروت| صور

احتفل لبنان اليوم، بالذكرى الخامسة والسبعين للاستقلال، بعرض عسكري أقيم وسط العاصمة بيروت، بحضور كبار المسئولين في البلاد.

وتصدر حضور العرض العسكري، الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وتخلل الاحتفال عرض وحدات تمثل ألوية وأفواج الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك.

كما شاركت في العرض آليات ومدافع وقاذفات صواريخ وطائرات ومروحيات.

ويتزامن الاحتفال بذكرى الاستقلال اللبناني لهذا العام مع أزمة حكومية مستمرة تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

ويدور لبنان في حلقة مفرغة في مسار تشكيل الحكومة الجديدة منذ أكثر من خمسة أشهر، حيث يسعى الحريري لتأليف حكومة وحدة وطنية تضمه و29 وزيرا وسط صراعات بين القوى السياسية على حجم التمثيل وتقاسم الحقائب الوزارية.

ويحتفل لبنان في مثل هذا اليوم من كل عام بعيد استقلاله، وهو اليوم الذي تم فيه إعلان استقلال لبنان في العام 1943عن الانتداب الفرنسي.

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