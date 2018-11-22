الذهب الأسود يواصل الهبوط لزيادة مخزونات الخام الأمريكية

العنوان-فيينا

انخفضت أسعار النفط يوم الخميس بعدما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول 2017، مما يذكي المخاوف من تخمة في المعروض العالمي، لكن حديث أوبك عن خفض الإنتاج يكبح الخسائر.

وبحلول الساعة 0904 بتوقيت جرينتش، انخفض خام القياس العالمي برنت 67 سنتا إلى 62.82 دولار للبرميل، بعد أن هبط دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أكثر من دولار قبل أن يقلص خسائره ليجري تداوله منخفضا 49 سنتا إلى 53.84 دولار للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت 4.9 مليون برميل إلى 446.91 مليون برميل الأسبوع الماضي. وهذا هو أعلى مستوى للمخزون منذ ديسمبر كانون الأول من العام الماضي.

وظل إنتاج النفط الخام الأمريكي عند مستوى قياسي يبلغ 11.7 مليون برميل يوميا، بحسب إدارة معلومات الطاقة.

المصدر (وكالات)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية