أطلقت المملكة المغربية قمر “محمد السادس – ب” لتعززت نظام متكامل لرصد مختلف المناطق بالبلاد بما فيها التحركات التي تقوم بها جبهة البوليساريو.

حيث أطلق القمر الاصطناعي في الساعات الأولى من يوم الأربعاء من محطة غويانا الفضائية الفرنسية والواقعة على الساحل الشمالي لأمريكا الجنوبية، ويعد ثاني قمر اصطناعي بعدما تم إطلاق الأول “محمد السادس – أ” في شهر نوفبر 2018. هذا وسيمكن القمرين الاصطناعيين المغرب من مراقبة الحدود البعيدة في الصحراء بشكل دقيق، وبغض النظر عن الجانب الأمني، فإن القمرين الاصطناعيين سيمكنان أيضاً من تطوير بنية تحتية تكنولوجية متقدمة وعالية الجودة لفائدة المراقبة الخرائطية في المغرب، وهو ما سيمكن البلاد من الابتعاد عن التصوير الجوي أو طلب صور من موردين دوليين.

The post المملكة المغربية تُطلق قمراً صناعياً لتحديد تحركات جبهة البوليساريو appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا