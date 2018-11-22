آخر تعليمات وزارة الداخلية بشأن الأجانب

ايوان ليبيا – وكالات

دعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق جميع الجهات الرسمية والمدنية التابعة للدولة الليبية التي تقوم بدعوة واستضافة أجانب أيا كانت صفتهم ولأي غرض أن تتبع مجموعة من الخطوات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها انه “يجب على الجهات الرسمية والمدنية التابعة للدولة الليبية التي تقوم بدعوة واستضافة أجانب أن تنسق مسبقا مع إدارة المراسم بوزارة الخارجية الليبية قبل وأثناء توجيه وتنفيذ الدعوات ومنح تأشيرات الدخول إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ التي تقع تحت سيطرة وولاية وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني إلى جانب التنسيق بالخصوص مع إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني”.

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