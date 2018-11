تركيا تُحاكم المتورطين في محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016

حكم القضاء التركي بالسجن المشدد مدى الحياة على 74 شخصاً بتهمة التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها أنقرة منتصف صيف عام 2016.

حيث صدرت الأحكام بتهمة محاولة نسف النظام الدستوري في البلاد.

هذا واحتجزت السلطات التركية نحو 160 ألف شخص على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي أودت بأرواح أكثر من 240 شخصاً وتعتبر أنقرة الداعية المعارض المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، العقل المدبر لها، ويحظر القانون التركي العفو عن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد المشدد أو الإفراج المشروط عنهم.

وكانت الحكومة التركية قد تعرضت لانتقادات قوية من قبل المنظمات الحقوقية الدولية على خلفية حملة الاعتقالات هذه.

