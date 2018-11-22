داخلية الوفاق تعترف باختراق ” المبعوث الوهمي ” للدولة

ايوان ليبيا – وكالات

أصدرت وزارة داخلية الوفاق اليوم الخميس بيان بشأن وضع خطوات لدعوة وإستضافة الاجانب في ليبيا أياً كانت صفتهم ولاي غرض ، مرجعةً هذا القرار إلى حرصها على الأمن الوطني وحماية للوطن والمجتمع من الاختراقات الامنية في إشارة منها لما حصل مع المالطي الذي إنتحل صفة مبعوث باسم رئيس وزراء مالطا.

داخلية الوفاق طالبت في بيانها جميع الجهات التي تريد إستضافة أجانب التنسيق المسبق مع إدارة المراسم بوزارة الخارجية الليبية قبل وأثناء توجيه وتنفيذ الدعوات، ومنح تأشيرات الدخول إلى الأراضي الليبية عبر المنافذ التي تقع تحت سيطرة وولاية داخلية الوفاق.

كما دعت الوزارة جميع الجهات إلى التنسيق بالخصوص أيضاً مع إدارة العلاقات والتعاون، بوزارة داخلية الوفاق .

يشار إلى أن مسؤولون رفيعو المستوى ووزراء في حكومة الوفاق تقابلوا خلال اليومين الماضيين مع المالطي نيفيل غافا، الذي قدموه في بيانات رسمية على أنه المبعوث الشخصي لرئاسة الحكومة في مالطا.

ومن بين هؤلاء الوزراء كان عضو مجلس النواب المقاطع ووزير داخلية الوفاق فتحي باشا آغا الذي قال بحسب مكتب وزارته الاعلامي بإنه بحث مع غافا توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الأمنية، بما يخدم المصلحة المشتركة، ونقل في بيان عن «المبعوث المالطي» أنه «أشاد بما لمسه من انضباطية واستتباب وبسط للأمن داخل العاصمة»، قبل أن ينقل تحيات رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات إلى وزير الداخلية الليبي.

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