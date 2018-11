قضية خاشقجي.. ماذا في التسجيل الصوتي الذي بحوزة المخابرات الأمريكية؟

أعلن موقع صحيفة حريت التركية الخميس أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي آي إيه) لديها تسجيل لمكالمة هاتفية أصدر فيها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تعليمات ”لإسكات جمال خاشقجي بأسرع ما يمكن“.

ونقلت الصحيفة عن كاتب تركي بارز قوله إن مديرة المخابرات الأمريكية جينا هاسبل لمحت لوجود هذا التسجيل خلال زيارة لأنقرة الشهر الماضي.

يأتي ذلك في حين أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني الخميس، بعد محادثات مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في أنقرة، رغبة الاتحاد في تحقيق شفاف ذا مصداقية في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وفق قولها.

وفي سياق متصل قالت وزارة الخارجية الدانمركية الخميس إن كوبنهاجن قررت تعليق الموافقات على تصدير الأسلحة والعتاد العسكري للسعودية ردًا على مقتل صحفي سعودي معارض ودور المملكة في الصراع باليمن.

وقال وزير الخارجية الدنمركي أندرسن سامويلسون في بيان:

”مع التدهور المستمر في الوضع المروع أصلا باليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، فإننا الآن في وضع جديد“.

من جانبها أيضًا علقت ألمانيا بالفعل منح تصاريح جديدة لتصدير أسلحة إلى السعودية وتسعى لوقف جميع مبيعات الأسلحة للمملكة.

