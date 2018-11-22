لوكاكو: من لديه مشكلة مع مورينيو فيلتعامل معها

سأم روميلو لوكاكو لاعب مانشستر يونايتد من المشاكل المحيطة بالفريق والتي تخص علاقة بعض اللاعبين بالمدرب جوزيه مورينيو وفقا لما تشير إليه باستمرار التقارير الصحفية.

وقال البلجيكي في حواره مع شبكة بليتشر ريبورت الأمريكية:”أعتقد أن علاقة مورينيو جيدة مع اللاعبين. لا أهتم بعلاقته بالآخرين، صراحة. لا أعتقد أن هذا أمر يؤثر علي”.

وواصل المهاجم البالغ عمره 25 عاما “إذا حدث جدل مع أحد، فليتعامل معه. أنت ناضج، تعامل مع الأمر”.

ولا تكف التقارير الصحفية عن زعمها أن الأمور غير مستقرة في غرفة ملابس يونايتد وأن العلاقة بين مورينيو والبعض باتت فاترة لذلك يفكر لاعبون في الرحيل عن النادي ومنهم بول بوجبا الفرنسي.

وتراجع مستوى لوكاكو في الموسم الحالي الذي سجل فيه 4 أهداف فقط خلال 15 مباراة شارك بها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا