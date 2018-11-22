اخبار

التجمع الليبي الديمقراطي يُصدر بيان حول مخرجات باليرمو

تم النشر منذُ 3 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الحدث الليبي
الحدث الليبي
مصدر الخبر / الحدث الليبي

اكد التجمع الليبي الديمقراطي في بيان اصدره حول مؤتمر باليرمو الذي عقد قبل ايام في المدينة الساحلية الإيطالية ان الاجتماع وضح بشكل فاضح الشرخ الذي يعاني منه الليبيون في ازمتهم .

موضحا ان لا بديل لليبيين عن التلاحم و التضامن و الاستفادة من نوايا الدول الصادقة في حل ازمتهم .

كما اعرب التجمع في بيانه عن النوايا السيئة التي اعرب عنها انسحاب تركيا و شقيقتها الصغرى قطر كما سمها البيان.

ودعاء التجمع في ختام بيانه الى مطالبة السلطات الليبية في المضي قدماً في تحقيق الاستقرار و كرعاة حال مئات الآلاف من الآسر الليبيية في الداخل و الخارج الذين ضاقت بيهم السبل .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع اخبار الحدث

عن مصدر الخبر

الحدث الليبي

الحدث الليبي

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك