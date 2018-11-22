التجمع الليبي الديمقراطي يُصدر بيان حول مخرجات باليرمو

اكد التجمع الليبي الديمقراطي في بيان اصدره حول مؤتمر باليرمو الذي عقد قبل ايام في المدينة الساحلية الإيطالية ان الاجتماع وضح بشكل فاضح الشرخ الذي يعاني منه الليبيون في ازمتهم .

موضحا ان لا بديل لليبيين عن التلاحم و التضامن و الاستفادة من نوايا الدول الصادقة في حل ازمتهم .

كما اعرب التجمع في بيانه عن النوايا السيئة التي اعرب عنها انسحاب تركيا و شقيقتها الصغرى قطر كما سمها البيان.

ودعاء التجمع في ختام بيانه الى مطالبة السلطات الليبية في المضي قدماً في تحقيق الاستقرار و كرعاة حال مئات الآلاف من الآسر الليبيية في الداخل و الخارج الذين ضاقت بيهم السبل .

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