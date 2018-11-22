فلسطين تندد بحكم قضائي إسرائيلي يسمح بطرد 700 فلسطيني من القدس

نددت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم بمصادقة المحكمة العليا في إسرائيل على طرد 700 فلسطيني من شرق القدس.

وقالت الوزارة ، إن الحكم بطرد العدد المذكور من الفلسطينيين من حي (بطن الهوى) في سلوان شرق القدس "صدر بحجج وذرائع واهية ومتناقضة في ذات الوقت".

وانتقدت الوزارة صدور الحكم "رغم اعتراف المحكمة بأن إجراء الدولة في نقل ملكية الأرض للجمعية الاستيطانية (عطيرت كوهنيم) معيب من الناحية القانونية".

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا رفضت أمس الأربعاء، التماسا قدمه أهالي حي "بطن الهوى" في بلدة سلوان جنوب القدس وسمحت لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 700 فلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المحكمة استندت في قرارها إلى أن منازل الفلسطينيين المستهدفين بنيت على أرض امتلكها يهود قبل عام 1948، على الرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض "قد شابتها عيوب".

ورأت الخارجية الفلسطينية في ذلك القرار "تأكيدا آخرا على أن المواطن الفلسطيني ملاحق وهدف دائم للترحيل والطرد وهدم منزله تارة بحجة (ملكية الأرض لليهود قبل العام 1948)، وتارة لـ(غياب الترخيص)، وأخرى لـ(أسباب عسكرية) أو (مصالح عامة) وغيرها، وجميعها تصب في صالح المشاريع الاستيطانية التهويدية للأرض الفلسطينية".

واتهمت منظومة القضاء في إسرائيل بأنها "جزء أساسي لا يتجزأ من منظومة الاحتلال وتتقاسم الأدوار مع المؤسسة السياسية التنفيذية للاحتلال والجمعيات الاستيطانية التهويدية ويقوم عملها على اعتبارات سياسية ومنطلقات أيديولوجية تخدم اليمين الحاكم في إسرائيل وتوجهاته الاستعمارية الظلامية".

واعتبرت أن "عمليات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين والتصعيد الإسرائيلي الإجرامي هو ارتداد للانحياز الأمريكي المطلق للاحتلال وصدى للضجيج الأمريكي المُفتعل تحت يافطة ما تُسمى بـ (صفقة القرن)".

وحذرت الخارجية الفلسطينية من أن "الصمت المُطبق الذي يلف عواصم صنع القرار الدولي يشكل حافزا أساسيا ومشجعا لليمين الحاكم في إسرائيل لتنفيذ مخططاته الاستعمارية التوسعية بما يؤدي لإغلاق الباب نهائيا لقيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".

ويريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية التي تضم المسجد الأقصى عاصمة لدولتهم العتيدة فيما تصر إسرائيل على اعتبار القدس الموحدة عاصمة لها.

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