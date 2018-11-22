الاتحاد الأوروبي وبريطانيا يتوصلان لمسودة نص حول العلاقات بعد الخروج

أكد مارجريتاس سكيناس المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، اتفاق بريطانيا والاتحاد ألأوروبي على مسودة نص بشأن علاقة اقتصادية وثيقة بين الطرفين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد ألأوروبي، وهو ما يمهد الطريق أمام قمة للدول الأعضاء لإقرار اتفاق الخروج.

وقال المتحدث للصحفيين: إن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر كتب إلى نظيره رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك لإعلان توصل المفاوضين إلى مسودة النص.

وجاء في مسودة النص أن العلاقة التي تعقب الخروج تحترم "تكامل السوق الأوروبية الموحدة والاتحاد الجمركي وكذلك السوق الداخلية للمملكة المتحدة وتسلم بتطوير المملكة المتحدة سياسة تجارية مستقلة بخلاف هذه الشراكة الاقتصادية".

ويحتاج الطرفان إلى اتفاق للإبقاء على تدفق التجارة بين أكبر تكتل تجاري في العالم وخامس أكبر اقتصاد وطني.

ومن المقرر أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس 2019 لكن يتعين أن يقر الجانبان اتفاق الانفصال وبيان المخطط التمهيدي المرفق به والخاص بالعلاقات المستقبلية بينهما. ويأمل زعماء الاتحاد الأوروبي في إقرارهما خلال قمة تعقد يوم الأحد (25 نوفمبر).

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