14 دولة تشارك بمناورات جوية غير تقليدية

تشارك قوات جوية تتبع لـ14 دولة في تدريبات قتالية جوية عسكرية لا تتخذ الطابع التقليدي في قاعدة ناتال الجوية بالبرازيل.

وتضم التدريبات التي تُعرف باسم ساوثرن كروس، نحو 100 طائرة، منها 6 طائرات من نوع ف-16 تنضوي تحت الحرس الوطني الجوي بتكساس، إضافة لدول البرازيل وكندا وتشيلي وفرنسا وبيرو والأوروغواي وفقا لما نقلت سكاي نيوز عربية.

وقامت القوات المشاركة بالعديد من المناورات التي تحاكي جملة من الأحداث المحتملة بمختلف أرجاء العالم، والمتمثلة بتقديم الاستجابة الإنسانية أثناء حدوث الكوارث الطبيعية، إلى جانب عمليات حفظ السلام.

وركزت التدريبات التي شاركت فيها الولايات المتحدة الأمريكية على المناورات الحربية كالقفز بالمظلات والنزول بالحبال من المروحيات.