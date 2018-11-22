سجن ستة في قضية مقتل سائح أمريكي باليونان

سجن ستة رجال من أصل صربي، اليوم الخميس، بسبب ضرب سائح أمريكي حتى الموت في إحدى الحانات في جزيرة يونانية العام الماضي، بحسب وكالة "إيه إن إيه" الرسمية.

وكشفت الوكالة أن الستة -أحدهم يحمل الجنسية البريطانية- سجنوا بتهمة التسبب في أذى جسدي وليس القتل، وأنزلت بحقهم أحكام بالسجن تتراوح ما بين خمس سنوات و15 عاما.

وأعرب والدا السائح اللذان حضرا جلسة المحكمة في باتراس عن خيبة أملهما.

وصرحت والدة الضحية جيل هندرسون للصحفيين أمام المحكمة "إذا كان باستطاعة أحد أن يقتل دون تحقيق العدالة، فما الذي يجعلك تفكر بأنك تستطيع أن ترسل ابنك إلى بلد ما وتضمن أن يكون آمنا؟".

وفي البداية حوكم تسعة أشخاص في قضية ضرب الشاب الأمريكي من أصل إفريقي بكاري هندرسون (22 عاما) حتى الموت في يوليو 2017 في منتجع لاجاناس في جزيرة زانتي.

ولكن بعد تغيير التهم من القتل إلى الأذى الجسدي، تمت تبرئة ثلاثة متهمين.

واعتقلت الشرطة المتهمين بعد مراجعة تسجيلات لكاميرات المراقبة تظهر تعرض هندرسون للصفع من أحد المشتبه بهم بعد أن تحدث إلى نادلة.

واندلع شجار بعد ذلك وأظهرت الصور هندرسون وقد أحاط به عدد من الرجال وضربوه ما تسبب في إصابته بجروح خطيرة في الرأس وتوفي بعد نقله إلى المستشفى.

ويعرف منتجع لاجاناس بالملاهي الليلية، وصرح مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس في وقت سابق من هذا الأسبوع أن جميع الضالعين في الحادث كانوا ثملين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا