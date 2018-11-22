ولي العهد السعودي يصل إلى الإمارات خلال جولته الخارجية

وصل ولى العهد السعودي، محمد بن سلمان، اليوم الخميس، إلى دولة الإمارات العربية خلال جولته الخارجية لعدد من الدول العربية.

وكان في مقدمة مستقبليه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأفاد الديوان الملكي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس": "بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على تعزيز علاقات المملكة إقليمياً ودولياً، واستمراراً للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة، واستجابة للدعوات المقدمة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، فقد غادر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الخميس 14 / 3 / 1440هـ الموافق 22 / 11 / 2018م لزيارة عدد من الدول العربية الشقيقة".

ويشارك ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، في قمة العشرين بالأرجنتين، نهاية الشهر الجاري، ضمن جولة خارجية.

وغرد أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية على حسابه الرسمي "تويتر"، قائلاً: "في المطار الرئاسي حاضرا المراسم الرسمية لاستقبال الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية في الإمارات بلده الثاني، أهلا وسهلا بمن يحمل فكره وعمله طموحاً واسعا شاسعا للسعودية الشقيقة، وأهلا وسهلا بالشقيق والصديق والعضيد".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا