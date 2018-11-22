صلاح بعد جائزة الشهر: نتائج ليفربول أهم من تسجيل الأهداف

يرى محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر أن تحقيق فريقه للنتائج الجيدة أهم من تسجيله للأهداف.

وفاز صلاح بجائزة أفضل لاعب في ليفربول عن شهر ليفربول الماضي.

وقال صلاح عند استلامه الجائزة: “أنا سعيد جدا أولا بسبب نتائج فريقي الجيدة في الفترة الماضية، ثانيا لأهدافي”.

وأضاف “كنت أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل لـ50 هدفا، والآن أطمح أن أكون أسرع لاعب يصل لمائة هدف”.

وعن شهر ديسمبر في الدوري الإنجليزي وفترة ضغط المباريات قال “يجب أن نتحلى بالاتزان في هذه الفترة سنخوض مباراة كل 3 أيام”.

وواصل محترفنا المصري حديثه “من الواد أن نسقط أو نتعادل في أي مباراة، ولكن علينا التركيز في جميع المواجهات لتحقيق الفوز”.

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