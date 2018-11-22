الكشف عن كواليس احتساب ركلة جزاء سواريز أمام ريال مدريد وتدخُل الفيديو

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن كواليس احتساب ركلة الجزاء لصالح برشلونة في المواجهة التي جمعته بريال مدريد في 28 أكتوبر الماضي، وانتهت بفوز أصحاب الأرض 5-1.

اللجنة أخرجت للنور التسجيل الصوتي للحوار الذي دار بين خوسيه ماريا سانشيز مارتينيز حكم الساحة، وأليخاندرو خوسيه هيرنانديز هيرنانديز حكم الفيديو المساعد.

اللقطة حدثت بعد نصف ساعة من انطلاق المواجهة على ملعب كامب نو في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، أثناء تقدُم برشلونة بهدف مقابل لا شيء، عندما سقط لويس سواريز داخل منطقة جزاء الميرنجي بعد التحام مع رافاييل فاران.

“¡Para mí saca balón!”. Así fue la conversación con el VAR en el penalti de Varane a Luis Suárez en el Clásico https://t.co/jIFStWo2ZX @telediario_tve pic.twitter.com/yXM7HQxyLW

وهكذا جاء نص الحديث بين الحكمين:

سانشيز مارتينيز: سليمة، سليمة، بالنسبة لي لقد لعب الكرة.

هيرنانديز هيرنانديز: لا تستأنف اللعب.

سانشيز مارتينيز: تسلل، تسلل.

هيرنانديز هيرنانديز: لا تستأنف اللعب، أرجوك، لا تستأنف اللعب. استمع إلي، أخبرتني أنك تعتقد أنه لعب الكرة؟ أليس كذلك؟

سانشيز مارتينيز: نعم.

هيرنانديز هيرنانديز: لا تستأنف اللعب.

سانشيز مارتينيز: حسنا.

(مخاطبا لاعبي برشلونة) ابتعدوا، ابتعدوا، التزموا الهدوء.

بوسكيتس: أليست ركلة جزاء لسواريز.

سانشيز مارتينيز: التزم الهدوء يا سيرخيو. الأمر لن يسير طبقا لأهوائك. نقوم بتقييم القرار، هيا التزم الهدوء.

هيرنانديز هيرنانديز: خوسيه ماريا، أرجوك، أنصحك أن تعود وتشاهد اللعبة.

سانشيز مارتينيز: حسنا.

هيرنانديز هيرنانديز: فاران لم يلمس الكرة، لقد ركل لويس سواريز.

سانشيز مارتينيز: دعني أراجع اللعبة…

هيرنانديز هيرنانديز: انظر في هذه اللحظة…

سانشيز مارتينيز: حسنا، أرى التدخل، أنت على حق، ممتاز، نعم، ركلة جزاء، ممتاز، دون بطاقة.

هيرنانديز هيرنانديز: ممتاز، صحيح يا خوسيا ماريا.

سانشيز مارتينيز: لا بطاقة.

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