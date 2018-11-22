مارادونا: الفتى المدعو سكالوني؟ يمكنه قيادة الأرجنتين في كأس العالم للدراجات النارية

انتقد دييجو أرماندو مارادونا أسطورة كرة القدم الأرجنتينة، قرار تولية ليونيل سكالوني تدريب المنتخب الوطني بشكل مؤقت طوال الأشهر الماضية.

مارادونا الذي يشرف حاليا على تدريب دورادوس المكسيكي، انفجر اعتراضا على قرارات الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: “لعبت إلى جوار تاتا مارتينو في نيولز أولد بويز، إنه شخص عظيم، الجميع يتحدث عنه بالخير في المكسيك، بينما نمتلك نحن الأرجنتينيون هذا الفتى المدعو ليونيل سكالوني، إنه ليس صاحب قرار تولي هذه المهمة بالطبع، المشكلة في اعتقاده أنه مدرب قادر على الذهاب بالفريق نحو كأس العالم، ربما كأس العالم في الدراجات النارية، وليس كرة القدم”.

مضيفا: “أشك في قدرة الأرجنتين على العودة للطريق الصحيح، نمتلك مدربين على غرار سيزار لويس مينوتي، ريكاردو جاريكا، جوستافو ألفارو، مارسيلو جاياردو، جييرمو باروس سكيلوتو، لدينا العديد من المدربين الجيدين، بينما يتولى سكالوني تدريب المنتخب الوطني، الأرجنتينيون يقومون بكل شيء بشكل عكسي”.

سكالوني (40 عاما)، كان مساعدا للمدرب السابق خورخي سامباولي الذي رحل عقب توديع كأس العالم 2018 من الدور ثمن النهائي، قبل أن يتولى سكالوني المهمة مؤقتا بمعاونة بابلو أيمار ووالتر صامويل، إلا أن الاتحاد الارجنتيني لم يقرر حتى اللحظة بشأن استمراره في مهمته من عدمه قبل أشهر على كوبا أمريكا 2019 في البرازيل.

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