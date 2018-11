صلاح لاعب الشهر في ليفربول للمرة الثامنة

حصد محمد صلاح جائزة لاعب الشهر في ليفربول للمرة الثامنة، منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي.

صلاح سجّل أهدافا حاسمة للفريق في الشهر الماضي، وقاده للانتصار على هدريسفيلد تاون وكارديف سيتي وفولام في الدوري الإنجليزي بتسجيله هدف في كل مباراة.

الفرعون المصري صنع أيضا هدفين في مواجهة كارديف، بالإضافة إلى تسجيل هدفين في شباك ريد ستار بليجراد الصربي بدوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح قد حصد الجائزة 7 مرات في الموسم السابق، وهو رقم قياسي في تاريخ النادي الإنجليزي.

