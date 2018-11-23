رسميا – بداية الحفاظ على النجوم.. ليفربول يجدد تعاقد ماني

أعلن نادي ليفربول تجديد تعاقد نجمه السنغالي ساديو ماني لمدة 4 موسم مقبلة، ليستمر النجم السنغالي مع الفريق الإنجليزي حتى عام 2023.

وقال ماني عقب إعلان تجديد تعاقده “أنا سعيد للغاية، سعيد بتمديد تعاقدي واستمراري لفترة أطول في ليفربول”.

وأضاف لموقع ليفربول “إنه ليوم عظيم بالنسبة لي والآن أتطلع لتحقيق كل شيء ومساعدة فريقي من أجل تحقيق أحلامنا والفوز بالألقاب”.

وتابع “قلت دائما عندنا عرفت أن لدي فرصة للمجيء إلى هنا أنني لم أفكر مرتين، كان ليفربول هو النادي المناسب مع المدرب المناس بالنسبة لي”.

وأتم تصريحاته “قرار انضمامي لليفربول هو أفضل قرار في مسيرتي الكروية”.

وفاز ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا وليفربول عن موسم 2016/2017.

وشارك النجم السنغالي مع أسود التيرانجا في كأس العالم روسيا 2018.

وحتى الآن في الموسم الحالي سجل ماني 7 أهداف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي.

ليصل إلى هدفه رقم 40 مع ليفربول في 89 مباراة بمختلف البطولات.

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