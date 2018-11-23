إييرو: لوبيتيجي احتاج مزيدا من الوقت.. وريال مدريد يفتقد عقلية رونالدو الانتصارية

قبل يومين على كأس العالم 2018، دخل جولين لوبيتيجي وفيرناندو إييرو في وضع حرج، الأول أقيل من منصب عمل فيه بكثير من الجد، والثاني كان مكرها على تعويضه فيما أشبه بالانتحار.

إييرو يتحدث بعد أشهر إلى “راديو نابولي” عن تجربة سلفه وإقالته السريعة من تدريب ريال مدريد، الوظيفة التي حُرم بسببها من تدريب إسبانيا في المونديال.

يقول إييرو نجم ريال مدريد السابق والذي عمل في منصب المساعد لكارلو أنشيلوتي موسم 20142015: “من الصعب جدا أن أتحدث عن أحد الزملاء، والذي عملت معه لوقت طويل. من الممكن أنه احتاج إلى مزيد من الوقت والتروي. لم يكن من السهل تولي تدريب فريق فاز 3 مرات متتالية بدوري أبطال أوروبا. جولين مدرب عظيم، ليس لدي أي شك في ذلك”.

المدافع الأسطوري للنادي الملكي، بروّز رحيل كريستيانو رونالدو، واعتبره أحد أسباب التراجع في النتائج: “من الصعب أن تعيش دون لاعب وشخص عظيم مثل رونالدو. عملت معه، وأدرك أنه شخص بقدرات غير عادية. لقد سجل ما بين 40 إلى 50 هدفا في الموسم، من الصعب أن تستعوض لاعب مماثل”.

مضيفا: “لقد لعب في ريال مدريد لفترة طويلة، ولذا من الطبيعي أن يفتقده الفريق. لديه عقلية انتصارية، وينقلها إلى زملائه. تأقلمه السريع في الدوري الإيطالي لا يفاجئني”.

إييرو قاد إسبانيا في كأس العالم حتى الدور ثمن النهائي، عندما تم إقصاء لاروخا على يد روسيا صاحبة الأرض بركلات الجزاء الترجيحية.

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