دجيكو: كنت محظوظا باللعب مع صلاح.. سرعته تجعله شريكا عظيما

اعترف إيدن دجيكو لاعب نادي روما، أنه يشعر بالامتنان لمزاملته العديد من اللاعبين العظماء، ذاكرا اسم المصري محمد صلاح الذي زامله لعامين.

المهاجم البوسني أجاب عن أسئلة الجماهير، وتحدث عن الكثير من التفاصيل في مسيرته الطويلة مع أندية فولفسبورج، مانشستر سيتي، روما.

دجيكو تحدّث عن الفارق بين الكرة الإنجليزية والإيطالية: “أعتقد أن الضغط خلال مباريات الدربي أكبر في إيطاليا، إن خسرت، فكن على يقين أن الأمور لن تكون سهلة في الأيام التالية مع غضب عارم من الجماهير”.

مضيفا: “الجماهير لا تجد بأسا في خسارة المبارايات السابقة للدربي، ولكن عليك أن تفوز في الدربي، أما في إنجلترا، فالجماهير تتخطى الخسارة في الدربي بشكل أسهل”.

عن هدفه المفضل: “أعتقد أن هدفي الذي سجلته في شباك تشيلسي كان الأجمل على الأرجح. ولكن المفضل بالنسبة لي هو الأول مع المنتخب الوطني، خلال ظهوري الأول أمام تركيا. كان هدفا جيدا، تسديدة على الطائر. اللعب لمنتخب بلادي كان حلما، وتسجيل هدف كان أمرا رائعا”.

دجيكو عاد بالذاكرة للجولة الأخيرة من دوري 20122013 المجنون الذي شهد تتويج مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي في سيناريو مجنون، شهد إدراكه بنفسه للتعادل في الوقت بدل الضائع أمام كوينز بارك رينجرز، قبل أن يسجل سيرخيو أجويرو هدف الفوز باللقب التاريخي.

يقول دجيكو: “رأيت بعض الأسئلة عن مباراة كوينز بارك رينجرز، وبصراحة، فإن الناس يتذكرون دائما هدف أجويرو، لا بأس، لأنه هدفي كان السبب في قيمة هدف أجويرو. بسبب هذين الهدفين فزنا بالدوري”.

المهاجم صاحب الـ99 مباراة دولية عدد المهاجمين الذين جوارهم في مسيرته: “لقد كنت محظوظا باللعب إلى جوار مهاجمين عظماء طوال مسيرتي. امتلكنا 4 مهاجمين دوما في مانشستر سيتي، كان هناك أجويرو والذي سجّل الأهداف بشكل دائم، بالإضافة إلى يوفيتيتش، تيفيز، بالوتيللي، نيجريدو، جميعهم كانوا مهاجمين أصحاب جودة عالية”.

وواصل متطرقا إلى مزاملة فرانشيسكو توتي: “بعدها حضرت إلى روما، حيث يلعب توتي أكثر كصانع ألعاب، من المؤسف أننا لم نلعب معا منذ وقت أبكر في مسيرته، لكنت سجلت وقتها مزيدا من الأهداف مستفيدا من رؤيته وقدرته”.

ومحمد صلاح نال من الحب جانب: “ولكني لعبت أيضا لعامين إلى جوار محمد صلاح الذي كان شريكا عظيما بسبب سرعته وقدرته. الآن لدينا جنكيز أوندر وباتريك شيك، سيتطوران وسيصلان لمستويات عالية، أنا واثق من ذلك”.

وواصل: “في فولفسبورج، حظيت بشراكة عظيمة مع جرافيتي وماندزوكيتش، عملنا بشكل مميز معا”.

دجيكو ابتعد عن قدرات زملائه الكروية، وذكر اسم اللاعب الأكثر ثقافة بين من زاملهم: “فينسنت كومباني اهتم كثيرا بأمور أبعد من كرة القدم، حمل دوما الكتب والأوراق معه في غرفة خلع الملابس وفي الحافلة، كان يتثقف باستمرار”.

كما أشاد بقائده الحالي دانييلي دي روسي، وسخر مازحا من كوستاس مانولاس: “دانييلي دي روسي يمكنه أن يرى المباريات بشكل مسبق، كوستاس مانولاس يعتقد أنه قادر على ذلك أيضا، ولكني لا أعتقد ذلك (يمزح). المهرج الأكبر هو مانولاس، يتحدث طوال الوقت، لا يتوقف أبدا”.

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