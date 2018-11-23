عاملة نظافة تسرق مقتنيات بنصف مليون يورو في ألمانيا

أصدرت محكمة ألمانية بولاية بافاريا جنوب ألمانيا، الخميس، حكما على عاملة نظافة بالسجن ثلاثة أعوام وعشرة أشهر لسرقتها أموالا ومجوهرات وساعات من عدة أسر قيمتها تزيد على 500 ألف يورو.

ووقر في ضمير قضاة المحكمة الجزئية الثانية في ميونخ أن المرأة البالغة من العمر 39 عاما ارتكبت جريمة سرقة من الجرائم الفادحة.

ووضعت هيئة المحكمة في اعتبارها اعتراف المرأة وتعاونها مع السلطات.

ويمكن للمرأة أن تقدم استئنافا على الحكم.

كانت المرأة أوحت لعدد من الأسر بمنطقة شتارنبيرج عبر شبكة الإنترنت أنها تعمل كعاملة نظافة، وتعاقدت معهم على هذا الأساس، لكنها أخذت من منازلهم أموالا سائلة ومجوهرات وساعات ذات ماركات معروفة.

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