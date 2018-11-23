تفاصيل أزمة العمال المصريين في طبرق

ايوان ليبيا – وكالات :

نفى مدير مكتب جهاز مكافحة الإرهاب في مدينة طبرق النقيب محمد زقلط، اختطاف مجموعة من العمال المصريين في المدينة.

وقال زقلط إن التحريات التي قامت بها السلطات الليبية، بيّنت أن العمال المصريين كانوا موجودين في منزل مواطن ليبي ويمارسون أعمالهم المعتادة.

وأضاف أنّ «فريق التحريات تفاوض مع المواطن الليبي بشأن تسليم المجموعة بشكل سلمي، وهو ما تم بالفعل، وجرى نقلهم إلى مكتب مكافحة الإرهاب والظواهر الهدامة في طبرق».

وأضاف زقلط أن مقاولاً مصريًا قام بالنصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين الليبيين في مبالغ مالية تقدر بـ80 ألف دينار ليبي وهرب إلى مصر، مؤكدًا أن «مجموعة العمال ذهبوا لبعض المواطنين الذي وقعوا ضحية النصب للخروج من القضية، وإيضاح طبيعة الأزمة».

من جانبه قال أحد العمال المصريين إن «السلطات الليبية حققت معهم عقب التحفظ عليهم حول المقاول المحتال، وكيفية إدارة عمله وكيف قام بالنصب على المواطنين الليبيين».

وكانت وسائل إعلام مصرية تحدثت خلال الفترة الماضية عن اختطاف 16 عاملاً في مدينة طبرق، كما ذكرت وكالة «رويترز» مساء الأربعاء أنّ مسلحين مجهولين احتجزوا العمال أربعة أيام في مدينة طبرق بعد أن اتهم المتعاقدون الليبيون شريكًا لهم من نفس قرية العمال المصريين المخطوفين بالفرار من البلاد بعد سرقة 100 ألف دينار ليبي.

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