ترشيح عبدالمجيد سيف النصر بديلاً عن موسى الكوني

ايوان ليبيا – وكالات :

رشّح رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، عضو المجلس عبدالمجيد سيف النصر، ليكون نائبًا لرئيس المجلس الرئاسي بديلاً لموسى الكوني الذي استقال في يناير 2017.

ونصّ خطاب المشري إلى المجلس الرئاسي على «ترشيح عضو المجلس الأعلى للدولة عبد المجيد غيث سيف النصر، ليكون بديلاً عن النائب المستقيل موسى الكوني؛ وذلك لما يتمتع به من مواصفات تؤهله لشغل هذا المنصب».

وأشارالمشري إلى أنّ «خلو أحد مناصب نواب رئيس المجلس الرئاسي باستقالة الكوني، أثّر سلبًا وبشكل واضح في التوازن الذي تأسس عليه المجلس الرئاسي فضلاً عن تدني مستوى الخدمات على العموم وفي الجنوب بشكل خاص».

وكانت استقالة موسى الكوني من موقعه الذي شغله لقرابة عام، قبل أن يستقيل فتحي المجبري هو الآخر، قد وضعت الأطراف المنخرطة في عملية المصالحة الليبية أمام مأزق، لاسيما أنها تزامنت مع خلافات بدت بين أعضاء المجلس على خلفية قرارات جرى اتخاذها مؤخرًا.

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