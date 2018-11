ما جاء في لقلاء المبعوث الأممي إلى اليمن[إنترنت]

التقى المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس، الخميس، زعيم ميليشيات الحوثي، عبد الملك بدر الدين، لمناقشة “التسهلات المطلوبة” لعقد مفاوضات السلام بداية الشهر المقبل.

واشترط الحوثي لعقد المفاوضات نقل جرحى الميليشيات للعلاج في الخارج مع ضمان عودتهم إلى صنعاء.

ويعمل مبعوث الأمم المتحدة على التحضير لعقد مفاوضات سلام مطلع ديسمبر في السويد.

ويسعى غريفثس للحصول على موافقة زعيم الميليشيات على الانسحاب من ميناء الحديدة، ووضعه تحت إشراف الأمم المتحدة وإتمام عملية تبادل للأسرى والمعتقلين، إلى جانب توحيد البنك المركزي.

The post هذا ما أشترطه زعيم مليشيا الحوثي باليمن appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا