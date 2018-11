أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان الخميس فرض عقوبات تشمل حظر سفر على 18 سعودياً فيما يتعلق بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وحذرت من أن العقوبات قد تشمل آخرين بناء على نتائج التحقيق.

وقالت الوزراة إن “مقتل السيد خاشقجي جريمة شديدة الخطورة ارتكبت أيضا بحق حرية الصحافة وضد حقوق أساسية”. وأوضح البيان أن “هذه التدابير ترمي إلى منع دخول هؤلاء الأشخاص الأراضي الوطنية وكامل فضاء شنغن. إنها تدابير قابلة للمراجعة أو توسيعها في ضوء مجريات التحقيق”. وأضاف البيان “فرنسا تطالب بإلقاء الضوء بالكامل على ملابسات ارتكاب هذا الفعل. وتتوقع من السلطات السعودية ردا شفافا ومفصلا وشاملا”. وكانت الدانمارك قد أعلنت في وقت سابق الخميس تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية على خلفية قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، لتصبح الدولة الثانية التي تتخذ هذه الخطوة بعد ألمانيا. وقال وزير الخارجية الدانماركي أنديرس سامويلسن إن “وزارة الخارجية تعلق كل مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية للسعودية”. وأضاف “آمل في أن يخلق القرار الدانماركي المزيد من الزخم” في هذا الاتجاه. وقال متحدث باسم الخارجية إن كوبنهاغن لا تنظر في عقوبات أخرى في هذه المرحلة.

The post حظر سفر 18 سعودياً.. والقائمة قد تطول appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا