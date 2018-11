تهديد جديد من ترامب للمكسيك[إنترنت]هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من جديد، الخميس، بإغلاق “كامل الحدود” بين الولايات المتحدة و المكسيك، بما في ذلك أمام المبادلات التجارية، إذا ما تدهور الوضع من جراء وصول آلاف المهاجرين من أميركا الوسطى.

وقال ترمب أمام الصحافيين: “إذا ما وصلنا إلى مرحلة نفقد فيها السيطرة، أو وقعت أعمال عنف، فسنوقف مؤقتاً الدخول إلى البلاد حتى نستعيد السيطرة مجدداً على الوضع”. وأضاف “أريد أن أقول كامل الحدود، ولن يكون في وسع المكسيك بيع سياراتها في الولايات المتحدة”.

ومنتصف تشرين الأول/أكتوبر هدد ترمب خلال حملة انتخابات منتصف الولاية التي جرت مطلع تشرين الثاني/نوفمبر بإغلاق الحدود لمنع آلاف المهاجرين من دخول بلاده في حال “عجزت” المكسيك عن “وقف هذا الهجوم”.

مذاك وبالتزامن مع بدء احتشاد المهاجرين عند الحدود، أرسل ترمب آلاف الجنود على الأرض. وقال، الخميس، إن الجنود تلقوا أوامر “باستخدام القوة القاتلة إذا اقتضى الأمر”، مؤكداً أنه يأمل في ألا يكون ذلك ضرورياً.

كما أصدر مرسوما لرفض – تلقائيا – طلبات اللجوء التي يقدمها أفراد عبروا الحدود بصورة غير مشروعة. لكن القضاء جمد هذا الإجراء في قرار انتقده ترمب بشدة.

وتابع: “العديد منهم مجرمون. رأيتم ما يحصل في تيخوانا” في الجانب المكسيكي من الحدود “بدأوا عراكا بالأيدي في الشوارع”.

The post ترامب.. سنستخدم القوة القاتلة مع المهاجرين إذا اقتضى الأمر appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا