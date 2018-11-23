32 مليون دينار لمصارف أوباري خلال شهر نوفمبر

ايوان ليبيا – وكالات

أعلن المصرف المركزي طرابلس أن المصارف التجارية العاملة في المنطقة الجنوبية أوباري تسلمت 32 مليون دينار خلال شهر نوفمبر.

وقال المصرف في بيان توضيحي الخميس إن مصرف الجمهورية تسلم 25 مليون دينار بينما المصرف التجاري الوطني أوباري تسلم 7 ملايين دينار.

ولفت المصرف المركزي إلى أن مصرف الجمهورية فرع أوباري استلم مبلغ «5,800» مليون دينار بينما تسلم فرع المصرف بمنطقة غدوة «1,850» مليون دينار كما تسلم فرع المصرف ببلدة زويلة «1,800» مليون دينار.

أما مصرف الجمهورية فرع أم الأرانب فقد تسلم «1,800» مليون دينار وفرع المصرف بمرزق «1,850» مليون دينار ومنطقة مرزق الديسة «5,800» مليون دينار أما فرع وادي عتبةأكثر من «2,900» مليوني دينار ومصرف الجمهورية تراغن «3,200» مليون دينار.

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