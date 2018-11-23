طريقة تنظيف السيارة السوداء

ايوان ليبيا – وكالات

يعد تنظيف السيارة من أكثر الأشياء المرهقة، والتي تشغل بال الناس بإستمرار كما أن الذهاب إلى المغاسل بإستمرار، يعد مكلفا لدى البعض وربما يحدث بهتانا في لون السيارة خاصة إذا كان لونها أسود، لأن هذا اللون يحتاج إلى عناية خاصة ومزيد من الاهتمام، لذا تمت جمبع العديد من الخطوات لتنظيف السيارة السوداء، وطرق العناية بها.

أولا: خطوات يجب القيام بها قبل البدء في غسيل السيارة

1- التخلص من الغبار الموجود داخل السيارة وخارجها .

2- يفضل استخدام المنظفات الخاصة بالأثاث لتنظيف السيارة.

3- غلق النوافذ والأبواب جيدا لتجنب دخول الأتربة، أو المنظفات إلى الداخل.

4- تنظيف عجلات السيارة قبل البدء في غسلها.

5- يفضل ركن السيارة في مكان بارد بعيد عن أشعة الشمس، لأنها تزيد من البقع كما أنها تسرع من جفاف المنظفات سريعا .

6- يستخدم الماء الدافئ لتنظيف السيارة، نظرا لأنه أكثر فاعلية في التخلص من الأتربة والزيوت والشحوم الملتصقة عليها .

7- إحضار قطعة قطنية أو إسفنجة ناعمة للتنظيف وتجنب الليف، لأنه يحدث خدوشا أوبهتان في لون السيارة.

8- تجنب المنظفات التي تحتوي على نسبة عالية من الكلور .

9- بعد الإنتهاء من التنظيف يجب تجفيف السيارة بقطعة قطنية نظيفة وجافة، تجنب وجود أي أثار مياه على الهيكل، لأن الماء يلتقط الغبار بسرعة وهذا الغبار يخدش هيكل السيارة بشكل مفزع.

10- يجب تلميع النوافذ بعد الإنتهاء.

مواد تستخدم في تنظيف السيارة السوداء دون الإضرار باللون.

يحتاج اللون الأسود في السيارة إلى مزيد من العناية فبعض المنظفات، التي تستخدم للألوان الأخرى قد لا تتناسب معها ولكن هناك بعض المواد الرخيصة، والتي لاتخطر ببال احد وهذه المواد هي:

1- بلسم وشامبو الشعر: وفقا لردود فعل الكثير من الزبائن في أحد شركات التنظيف الأمريكية، رأوا أن خلط الشامبو مع بلسم الشعر يضفي لمعانا و بريقا على اللون الأسود، ولا يسبب أي ضرر به.

2- الخميرة مع مسحوق الجل المخصص للصحون: يخلط الجل مع الخميرة بكميات متساوية ويخفف الخليط بالماء الدافئ ، ليمنح السيارة نظافة فائقة ولمعان واضح دون أي أضرار باللون .

3- منظف الزجاج المنزلي: يستخدم لتلميع المصابيح الأمامية، ويعيد لها بريقها الأول بعد دقائق من التلميع.

4- المشروبات الغازية :تستخدم لتنظيف الزجاج الأمامي، وذلك بوضع كمية قليلة منه على قطعة قماش قطنية وتمريرها على الزجاج.

5-المياه النظيفة : يمكن للماء النظيف وحده أن ينظف السيارة، ويجعلها لامعة دون الإضرارباللون فقط بإستخدام 5 لتر من الماء مع قطعة قطنية .

أشياء يجب تجنب استخدامها نهائيا

1- مسحوق الكمباوند لأنه يؤذي لون السيارة ويجعله باهتا، وقد يظهر المعجون خاصة إذا كان اللون أو الطلاء قديم بشكل عام فكيف إذا كان اللون أسود .

2- الشمع يساعد على لمعان جسم السيارة، لأنه يترك طبقة خفيفة تحافظ على اللون وتحميه من العوامل الجوية المختلفة والخدوش، إلا أن إستخدامه بإستمرار يحدث نتيجة عكسية تماما، فيظهر الخدوش الصغيرة أو المعالجة مسبقا، كما أن مفعوله يضيع بعد غسلتين أو ثلاثة، لذا ينصح باستخدامه لفترات متباعدة.

3- يجب الإمتناع تماما ونهائيا عن الطريقة، التي يقوم بها الحراس في موقف السيارة أو حارس العقار، لأنهم يستخدمون فوطا غير نظيفة ومحملة بالأتربة والأوساخ، كما أنهم يستخدمون الجاز للتلميع، وهذا الأمر يؤذي لون السيارة بشدة ويجعله باهتا على المدى الطويل.

4- يجب تجنب إستخدام الفرش الخشنة أو الأقمشة .

5- يجب تغطية السيارة السوداء بعد تنظيفها، مع الأخذ بعين الإعتبار نظافة الغطاء من أي أتربة أو غبار، لأن تغطية السيارة بغطاء متسخ أو محمل بالأتربة، يحدث خدوشا بهيكل السيارة .

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