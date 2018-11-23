الدولار ينخفض لليوم الثاني في الأسواق العالمية

ايوان ليبيا – وكالات

انخفض الدولار، أمس الخميس، للجلسة الثانية على التوالي في الوقت الذي شجع فيه تحسن الإقبال على المخاطر بوجه عام المستثمرين على بيع العملة الأميركية بعد موجة ارتفاع سجلتها في الآونة الأخيرة.

وبحسب وكالة «رويترز» فقد ارتفعت مؤشرات المخاطرة في أسواق العملات مثل اليورو مقابل الفرنك السويسري والدولار الكندي، على الرغم من أن المكاسب كانت محدودة في ضوء غلق الأسواق الأميركية في يوم عيد الشكر.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات الأخرى، بنسبة 0.1% إلى 96.65، متراجعًا من أعلى مستوى في عام ونصف العام تقريبًا البالغ 97.693 الذي سجله في وقت سابق من الشهر الجاري.

وزاد اليورو 0.1% في الوقت الذي يزداد فيه تفاؤل المستثمرين الحذر بشأن آفاق الأجل القريب، بعد انحسار طفيف للتوترات في سوق السندات الأوروبية بشأن المفاوضات الخاصة بميزانية إيطاليا مع الاتحاد الأوروبي.

ولم يسجل الجنيه الإسترليني تغييرًا يذكر ليستقر عند 1.2775 دولار في الوقت الذي ينتظر فيه المتعاملون إيضاحًا للتقدم المحرز في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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