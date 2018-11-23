مقتل 8 على الأقل في انفجار بسوق فى شمال غرب باكستان

قال مسئول حكومي محلي إن انفجارا وقع في سوق مزدحمة في بلدة بشمال غرب باكستان يوم الجمعة مما أسفر عن مقتل ثمانية على الأقل وإصابة 20 آخرين.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم الذي وقع في منطقة أوراكزاي في شمال غرب البلاد.

وقال المسئول الحكومي لرويترز "قتل ثمانية أشخاص وأصيب أكثر من 20. ونحاول التعرف على مزيد من التفاصيل".

ووقع الانفجار في نفس الوقت تقريبا الذي حاول فيه ثلاثة مهاجمين اقتحام القنصلية الصينية في مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية مما أسفر عن مقتل مسئولين بالشرطة.

وأعلنت جماعة جيش تحرير بلوخستان الانفصالية المسئولية عن الهجوم على القنصلية.

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