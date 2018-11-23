العثور على جثة امرأة مقطعة في الفلبين واعتقال 4 صينيين

ذكرت الشرطة الفلبينية اليوم الجمعة أنها ألقت القبض على أربعة مواطنين صينيين في أعقاب العثور على جثة امرأة صينية مقطعة وموضوعة في أربعة أكياس داخل سكن مشترك للأربعة.

وقالت مسئولة الشرطة، جيني تيكسون، إن كاميرات المراقبة رصدت المشتبه بهم الأربعة، رجلان وامرأتان، وهم يتخلصون من سكين ملوث بالدم وملابس في مكب القمامة بالمبنى السكني في "ماكاتي سيتي"، بالعاصمة مانيلا.

وأضافت تيكسون وهي متحدثة باسم منطقة الشرطة الاقليمية صاحبة الولاية القضائية على المنطقة، أن عمال النظافة عثروا على السكين والملابس، وأبلغوا رجال الأمن بالمبنى.

وتابعت: "على الفور، توجه أفراد الأمن إلى الوحدة، التي يقيم بها المشتبه بهم ووجدوهم بداخلها".

وأظهر تحقيق أولي أن الضحية وهي وانج يالي (26 عاما) والمشتبه بهم كانوا يتناولون الشراب صباح أمس الخميس، عندما ثار جدل بين الضحية وواحدة من الأربعة تبلغ من العمر (22 عاما).

وكانت وانج على وشك أن تطعن المرأة بسكين المطبخ، لكن المشتبه بها تمكنت من انتزاع السكين وعاجلتها بالطعن.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا