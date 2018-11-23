وسط ملعب تشيلسي في أمان.. رسميا – كانتي يمدد عقده 5 مواسم

“كانا موسمين رائعين، وأتمنى الأفضل فيما هو قادم” هكذا عبر نجولو كانتي عن سعادته بعد تمديد تعاقده مع تشيلسي.

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تمديد عقد نجولو كانتي لاعب الوسط الفرنسي في صفوف الفريق.

ومدد كانتي تعاقده مع تشيلسي لخمسة مواسم مقبلة حتى عام 2023.

وقال كانتي في تصريحات لموقع تشيلسي عقب تمديده التعاقد: “سعيد بتجديد عقدي مع تشيلسي. كانا عامين رائعين، وأتمنى المزيد فيما هو قادم”.

وأضاف “منذ وصولي، تحسنت كليا كلاعب وعلى جميع الأصعدة، تحديت نفسي وحصلت على بعض الألقاب التي لم أتوقعها. أحببت المدينة وأحببت النادي وأحببت الناس، وسعيد لأنني سأستمر هنا لفترة أطول”.

صاحب الـ27 عاما سجل ثلاثة أهداف في 81 مباراة خاضها مع تشيلسي في بطولة الدوري منذ وصوله إلى النادي عام 2016 قادما من ليستر سيتي.

وفاز تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي في عام كانتي الأول مع الفريق، وحصل اللاعب على جائزة أفضل لاعب في الدوري عامها.

ويملك كانتي 36 مباراة دولية مع منتخب فرنسا، والأهم أنه يملك لقب كأس العالم الأخير في روسيا 2018.

على الجانب الآخر، قالت ماريانا جرانوفسمايا المدير الرياضي لنادي تشيلسي: “حين وصل كانتي إلى تشيلسي كنا نعلم أننا تعاقدنا مع لاعب رائع، لكنه أبهرنا بما يقدمه من أداء وتضحيات للفريق”.

وأضافت “خارج الملعب يبقى كانتي محترف تماما وإنسان رائع، بجانب حقيقة أنه بطل كأس عالم ولقبي دوري إنجليزي”.

ماريانا أتمت “نحن الآن نفكر في 5 سنوات أخرى من نجولو كانتي معنا في قلب ستامفورد بريدج”.

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