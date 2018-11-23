ألونسو: بنزيمة لاعب متكامل.. من أفضل المهاجمين في آخر 10 سنوات

انهال شابي ألونسو الدولي الإسباني السابق بالإشادة على كريم بنزيمة لاعب ريال مدريد، معتبرا إياه مهاجما متكاملا.

ألونسو حل ضيفا على قناة ريال مدريد الرسمية التي استضافت أيضا المهاجم الفرنسي الذي تزامل مع ألونسو لخمس سنوات من 2009 حتى 2014.

وقال ألونسو عن زميله السابق: “لدي دائما نقطة ضعف تجاه المهاجمين على شاكلة كريم، أعتقد أنه واحد من أفضل المهاجمين في العقد الأخير، أسلوبه وطريقته في اللعب تعجبني للغاية، من المميز أن يكون زميلك على أرض الملعب”.

مسلطا الضوء على أن بنزيمة مهاجم غير اعتيادي: “هذه ليست حقبة المهاجمين الصرحاء، بل المهاجم الذي يجيد التمركز والتحرك في المساحات، يجب أن يكون المهاجم متحررا. عندما لعبت إلى جواره، كان يتمتع بكل هذه الصفات، ولذا أيقنت أنه مهاجم مميز”.

مضيفا: “عندما يؤدي لاعب الوسط بشكل جيد، فالفريق بأكمله يظهر بشكل جيد، والأمر نفسه يمكن أن يقال عن بنزيمة، إن لعب كريم جيدا، فريال مدريد يلعب جيدا”.

ألونسو يدرّب فريق Infant A في ناشئي ريال مدريد، وقد اعترف أنه ينصح لاعبيه بمتابعة بنزيمة: “يجب أن تُلعب كرة القدم بسرعة وهدوء، بحثا عن المساحات، مع تمركز بين الخطوط. كريم هو المهاجم الأكثر تكاملا بالنسبة لي، دائما ما أخبر خوان (مهاجم في الفئة العمرية التي يدرّبها) أن يراقبه”.

وواصل ألونسو الحديث عن تجربته التدريبية حديثة العهد: “أخبرهم أن يفكروا بسرعة، أن يقتربوا من بعضهم البعض، ولكن أيضا أن يدركوا الأوقات التي يحتاجون فيها إلى المساحات، أن يتعلموا كيفية التعاون. أتحدث كثيرا إليهم”.

شاهد واحد من أجمل أهداف بنزيمة مع ريال مدريد

قبل أن يعود للحديث عن أداء بنزيمة في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 أمام ليفربول: “عندما يخوض أحد اللاعبين مباراة نهائية عظيمة، فهنا يمكنك أن تدعوه لاعبا عظيما”.

ألونسو لم يحضر تتويج ريال مدريد بـ3 ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، إلا أنه شهد التتويج بالكأس العاشرة عام 2014، يومها غاب عن النهائي أمام أتليتكو مدريد للإيقاف، واقتحم أرض الملعب ليحتفل بالهدف الثاني مع زملائه، مما كلّفه الإيقاف عن كأس السوبر الأوروبي أمام إشبيلية مطلع الموسم التالي.

لاعب الوسط الباسكي استرجع تلك اللحظة قائلا: “واجهنا صعوبة كبيرة في الوصول للمباراة النهائية، كان مشوارا صعبا، وما حدث بعد العاشرة كان مثيرا للإعجاب. لم أفكر في العواقب، فكرت فقط أنني أحتاج إلى عيش هذه اللحظة مع اللاعبين”.

وأتم “كلما شاهدت هذه اللقطة يتحرّك شيء في داخلي، وينبعث الارتياح في نفسي، كنا قد خسرنا 3 مرات متتالية في نصف النهائي”.

ضع بنزيمة في الهجوم، واختر التشكيل المثالي لريال مدريد خلال الموسم الجاري.

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