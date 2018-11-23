سرقة محطة المهدية لضخ ومعالجة الصرف بسبها

ايوان ليبيا – وكالات

قال مشرف محطة المهدية لضخ ومعالجة الصرف بسبها السنوسي محمد السنوسي، إن سبب تفاقم مشكلة الصرف الصحي بسبها هو تعرض المحطة إلى السرقة والتخريب.

وأكد مشرف المحطة أن محطة المهدية تعرضت لسرقة المعدات والآليات والمولدات الكهربائية والمضخات، ناهيك عن التخريب الذي تعرضت له، مؤكدًا أن «المحطة تعتبر منهارة تمامًا».

من جانبه، قال مختار محلة المهدية على القائدي إن حل المشكلة سيكون عبر صيانة خط الطرد للصرف الصحي من محطة الرفع إلى بحيرة الصرف الصحي، مرجعًا سرقة المحطة إلى انعدام الأمن في المدينة.

وتعاني مدينة سبها مند سنوات من مشكلة الصرف الصحي، ما تسبب في إغلاق بعض الشوارع ودخول المياه إلى بعض البيوت والمحال التجارية وبعض المدارس.

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