تحليق مروحيات فوق الكرملين يثير حيرة أهالي موسكو

انشغل أهالي موسكو، اليوم الجمعة، بتسجيلات مصورة، أظهرت مروحيات تحلق فوق الكرملين، على متن إحداها مجموعة من الرجال المدججين بالسلاح.

وقال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن لا شيء يدعو للقلق، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار تدريبات أمنية.

وقال بيسكوف في حديث صحفي روتيني "أستطيع أن أؤكد أن تدريبات أجريت" مضيفا "لا إجراءات استثنائية تتعلق بها".

وتابع "فيما القسم الأكبر من المقر مفتوحا أمام العامة، فإنه يبقى منشأة يخضع الدخول إليها لقيود، لذا فإن القيام بتدريبات كتلك إجراء عادي".

وأظهرت التسجيلات الخميس مروحيتين تقلعان من الكرملين، المقر الرسمي للرئيس الروسي في قلب موسكو.

وذكرت وكالة انترفاكس نقلا عن مصادر مطلعة أن الطلعات تأتي في إطار ما سيصبح تدريبات روتينية لأجهزة الأمن في وسط موسكو.

وأحال بيسكوف الأسئلة الأخرى إلى جهاز الحرس الفيدرالي المكلف حماية الزعيم الروسي.

ووصف الجهاز الطلعات بأنها في إطار تمارينه المقررة، مشيرا إلى أن طلعات أخرى ستجري لاحقا.

وقال المتحدث ألكسندر رياسكوف لوكالة فرانس برس "هذه المرحلة من التدريبات تمت كما هو مقرر".

وقال معلق على تويتر "إنها على الأرجح تدريبات طوارئ للتصدي لسيناريو هجوم على الكرملين".

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا