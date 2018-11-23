إصابة 14 فلسطينيا في مواجهات قرب حدود غزة

غزة-العنوان

أصيب أربعة عشر فلسطينيا برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات اندلعت خلال احتجاجات اليوم الجمعة ضمن “مسيرات العودة” قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل وفق ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس.

وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في بيان “أصيب 14 مواطنا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الجمعة الـ35 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة”، لافتا الى أن من بين المصابين “طفلا أصيب برصاصة في الصدر شرق مخيم البريج” في وسط قطاع غزة.

وشارك آلاف الفلسطينيين في هذه الاحتجاجات وكانوا على بعد مئة متر على الأقل من السياج الحدودي، لكن عددا قليلا من الفتية والشبان تجاوزا هذه المسافة ووصلوا الى مناطق قريبة من السياج.

وفي بيان قال فوزي برهوم الناطق باسم حماس إن “شعبنا قدم نموذجا عمليا في الثبات والصمود والإصرار على تحقيق أهدافه في الحرية وكسر الحصار مهما بلغت التضحيات”.

وقال مسؤول في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة “كان هناك انضباط كبير لدى المواطنين بتوجيهات الهيئة وعدم الاقتراب من السياج الفاصل والحفاظ على سلمية وشعبية المسيرات من أجل حماية أبناء شعبنا، ولإعطاء فرصة للجهود المصرية في التهدئة”.

وأعلن مصدر مطلع في حماس أن وفدا قياديا من الحركة وصل إلى القاهرة مساء الأربعاء ليبحث مع المسؤولين المصريين “ملفي تثبيت التهدئة (مع اسرائيل) والدفع لتنفيذ تفاهمات المصالحة الفلسطينية” بين حركتي حماس وفتح التي يرأسها الرئيس محمود عباس.

وأفاد شهود أن عددا من المتظاهرين كانوا يحملون صورا كانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحماس، نشرتها مساء الخميس لأفراد قوة إسرائيلية خاصة اشتبكت مع عناصر من حماس في الحادي عشر من الشهر الجاري في قطاع غزة.

وبدأت الاحتجاجات في نهاية مارس الماضي بهدف “رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة (منذ أكثر من عقد)، وتثبيت حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم التي هجروا منها” قبل سبعين عاما، وفق الهيئة العليا.

ومنذ ذلك التاريخ قتل 235 فلسطينياً في القطاع وأصيب نحو 12 ألفا بإصابات متفاوتة الخطورة، فيما قتل عسكريان إسرائيليان خلال الفترة نفسها.

المصدر-وكالات

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