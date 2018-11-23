إصابة 14 فلسطينيا برصاص جيش الاحتلال شرق قطاع غزة

أصيب 14 فلسطينيا بالرصاص الحي وعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، في مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي على أطراف شرق قطاع غزة في إطار مسيرات العودة الشعبية المستمرة للشهر الثامن على التوالي.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن من بين الإصابات طفلا حالته خطيرة، مشيرة إلى إصابة عشرات المتظاهرين بالرصاص المطاطي والاختناق.

وبدأ فلسطينيون، بعد صلاة عصر اليوم الجمعة، بالتوافد إلى خيام العودة المقامة على أطراف شرق قطاع غزة قرب السياج الحدودي مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وهذه هي الجمعة رقم 35 منذ انطلاق مسيرات العودة في 30 مارس الماضي والتي استشهد فيها أكثر من 220 فلسطينيا وأصيب 24 ألفا آخرون بجروح وحالات اختناق، بحسب إحصائيات فلسطينية.

وتطالب الاحتجاجات برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.

وشهدت آخر ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات تراجعا في حدتها بفضل وساطة من جانب مصر والأمم المتحدة تضمنت خطوات لتحسين الوضع الإنساني في القطاع.

وأكدت الهيئة العليا لمسيرات العودة التي تضم فصائل وجهات أهلية وحقوقية فلسطينية استمرار فعالياتها حتى تحقيق أهدافها برفع كامل للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.

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