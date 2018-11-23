إنيستا: تفاجأت بالجلوس على مقاعد البدلاء في كأس العالم

كشف أندرياس إنيستا نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا السابق عن شعوره بالإحباط والمفاجأة عندما كان يجلس على مقاعد البدلاء في كأس العالم الماضي روسيا 2018.

وفي حوار لإنيستا مع صحيفة ماركا الإسبانية لم ينشر بالكامل حتى الآن قال: “لم أكن أفهم قرار المدرب فيرناندو إييرو بجلوسي على مقاعد البدلاء وكنت أشعر بالدهشة لذلك”.

وأضاف “خروج إسبانيا من كأس العالم الأخير كان ذو طابع مرير بالنسبة لي”.

وانتقل للحديث عن جوزيه مورينيو قائلا: “التنافس بين برشلونة وريال مدريد وقت وجود مورينيو وصل للقمة”.

وأكمل “من لا يرى أن وجود مورينيو في ريال مدريد كان عنصرا أساسيا في المنافسة القوية وقتها”.

وودع منتخب إسبانيا كأس العالم 2018 أمام روسيا أصحاب الأرض من دور الـ16 بركلات الترجيح.

ورحل إنيستا عن برشلونة بنهاية الموسم الماضي لينتقل لصفوف فريق فيسيل كوبه الياباني.

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