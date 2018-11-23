فالفيردي: ديمبيلي تعرض لمعاملة قاسية

أظهر إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة، دعمه للاعبه عثمان ديمبيلي، الذي تلقى انتقادات إعلامية كبيرة في الفترة الماضية بسبب عدم التزامه في تدريبات الفريق.

فالفيردي تحدّث إلى الصحفيين على هامش المواجهة أمام أتليتكو مدريد غدا السبت في ملعب واندا متروبوليتانو، بالجولة 13 من الدوري الإسباني.

فالفيردي تحدّث عن لاعبه الفرنسي ببعض من العطف: “نحاول مساعدة ديمبيلي حتى يُظهر موهبته بأفضل صورة. إنه لاعب من الصعب العثور على مثيل له، يجمع بين المهارة والقوة البدنية. لا أدري ما يمكن أن أقول، هناك أسئلة عديدة بشأنه، كل ما يمكنني قوله أنه تعامل لمعاملة قاسية”.

لاعب آخر شكّل بعض المشاكل منذ انضمامه في الصيف الماضي، هو أرتورو فيدال الذي لم يكن راضيا عن قلة مشاركاته، قبل أن يحصل على مزيد من الدقائق بشكل تدريجي.

لاعب منتخب تشيلي الدولي مرشح لتعويض الموقوف إيفان راكيتيش في مباراة الغد، وفالفردي رفض تأكيد الاسم المشارك: “فيدال أحد الخيارات المعوضة لـ راكيتيتش، إنه لاعب ملتزم مع الفريق ويمكن أن يبدأ المباراة. نمتلك خيارات أخرى أيضا، ولكنه يعطي الإضافة كلما شارك”.

برشلونة استعاد لاعبه البرازيلي فيليبي كوتينيو الذي تعافى من إصابته، إلا أن جاهزيته ليست مؤكدة: “سيتوجب علينا الانتظار لآخر حصة تدريبية حتى نتعرف على موقفه، لن نخاطر بإشراكه، مع الأخذ في الاعتبار الجدول المزدحم من المباريات”.

هل تعتقد أن كوتينيو سيبدأ مواجهة أتليتكو مدريد؟ اختر تشكيلة برشلونة للمباراة المصيرية

لاعب آخر يستعيده برشلونة، هو الفرنسي صامويل أومتيتي بعد أسابيع من الابتعاد، وفالفيردي يرى عودته جاءت في الوقت المناسب: “عودة أومتيتي تعطينا مزيدا من الخيارات، لقد امتلكنا قلبين دفاع فقط في الفترة الماضية، ووجود أومتيتي في الفترة المقبلة سيكون أفضل للقائمة”.

قبل أن يشيد بمنافسه في مباراة الغد: أنطوان جريزمان نجم أتليتكو مدريد: “دائما ما نتوقع الأفضل من المنافس، جريزمان لاعب عظيم، نأمل ألا يمر بأفضل أيامه في مواجهتنا، سيتوجب علينا القيام بالكثير من العمل حتى نسيطر على المباراة”.

اقرأ أيضا:

اقرأ أيضا:

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا