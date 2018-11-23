تقارير يونانية: وردة يرحل عن فريقه في يناير.. والأهلي وجهة محتملة

كشفت عدة تقارير يونانية، عن خروج عمرو وردة، من حسابات راجفان لوتشيسكو مدرب فريق باوك الذي يلعب له صانع ألعاب منتخب مصر.

وردة خرج من قائمة الفريق لمباراة الغد أمام سكودا خانثي، على الرغم من غياب المغربي عمر القادوري للإصابة ووجد مكان إضافي للاعب من خارج الاتحاد الأوروبي.

الأمر الذي اعتبرته صحيفة “جازيتا” اليونانية مؤشرا صريح لرحيله في سوق الانتقالات الشتوية، بعد أن استهلك كل الفرص التي أعطاها له المدرب.

الصحيفة ذكرت أن وردة لن يحصل على فرصة ثالثة من المدرب الذي قرر عدم الاعتماد عليه مجدد بعد مباراة فيدي المجري في الدوري الأوروبي التي دخل فيها اللاعب بديلا في آخر 20 دقيقة.

جازيتا قالت أن وردة سيرحل في الشتاء إما بيع أو إعارة، دون تحديد وجهته حتى الآن، مع توارد الأقاويل عن اهتمام الأهلي بانتدابه.

أما صحيفة “أناليتيس” اليونانية، فذكرت أنباء متشابهة، وقالت أن استبعاده من مباراة الغد “بمثابة نذير برحيله في شهر يناير”.

وقالت أناليتيس أن اللاعب خرج من حسابات المدرب في الفترة السابقة لأسباب رياضية وغير رياضية.

مع تأكيدها على رغبة اللاعب في الرحيل نهائيا وليس على سبيل الإعارة.

وردة شارك هذا الموسم في مباراتين فقط كأساسي، مع دخوله كبديل في 13 مناسبة، بإجمالي 521 دقيقة فقط.

اللاعب الذي ظهر في كل مباريات منتخب مصر منذ تولي خافيير أجيري المسؤولية، خرج من قائمة المباراة الأخيرة في الدوري أمام بانيتوليكوس فريقه السابق، بعد أن تقلّصت دقائق مشاركاته في المباريات السابقة بالفعل.

وردة (25 عاما) أحد ناشئي الأهلي، إذ لعب في صفوفه بين 2011 و2015، قبل أن يرحل إلى بانيتوليكوس، ثم باوك الذي خرج منه معارا في الموسم الماضي إلى أتروميتوس.

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