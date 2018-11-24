بالفيديو – النصيري ينصر ليجانيس على ألافيس ويحرمه من صدارة الدوري الإسباني

فاز ليجانيس على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد، على الملعب البلدي في بوتاركي، بافتتاح الجولة 13 من الدوري الإسباني.

الهزيمة منعت ألافيس من اعتلاء صدارة المسابقة منفردا ولو بصورة مؤقتة، فيما دفعت بـ ليجانيس بعيدا عن مناطق الهبوط.

هدف المباراة الوحيد سُجل بواسطة المغربي يوسف النصيري في الدقيقة 42 بعد عرضية متقنة من جوناثان سيلفا، ليسجل الهدف الأول له مع فريقه في الدوري.

المباراة شهدت مشاركة الأوكراني أندري لونين المعار من ريال مدريد في حراسة مرمى ليجانيس، ليكون ثاني أصغر لاعب يشارك بشكل أساسي مع الفريق المدريدي في القسم الأول بعمر 19 عاما و286 يوما.

ليجانيس هو واحد من 4 فرق لم يستطع ألافيس التفوق عليها أبدا في دوري القسم الأول الإسباني، الفرق الثلاثة الأخرى هي: نومانثيا، إكستريمادورا، قادش.

الانتصار رفع رصيد ليجانيس إلى 13 نقطة في المركز 16، ليدخل أتليتك بلباو مناطق الهبوط بتقهقره إلى المركز 18.

بينما تجمد رصيد ألافيس عند 23 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة عن المتصدر برشلونة.

الفريق الباسكي سيكون مهددا بفقدان مركزه في حال تحقيق ناديي إسبانيول وريال مدريد الانتصار في هذه الجولة.

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