سولاري الدائم يواجه إيبار بذكريات التعادل المحرج قبل 15 عاما

انتهت أيام إثبات الجدارة، وحلت أشهُر الضغوطات القاتلة.. سانتياجو سولاري لم يعد مدربا مؤقتا، وبات عليه العمل للحفاظ على وظيفته متعظا مما حل بسلفه.. والبداية من مباراة ملعب إيبوروا.

ريال مدريد يزور الملعب الأصغر في الدوري الإسباني ظهر السبت، ليحل ضيفا على إيبار في الجولة 13 من المسابقة، سعيا لمواصلة استفاقته التي قادها سولاري بنجاح –حتى الآن-.

المواجهة ستحمل طعما خاصا لـ سولاري الذي وقّع عقدا حتى 2021، مما يزيد من المسؤوليات على كاهله، ويضعه في مواجهة المدفع وتحت المقصلة، فمنصبه ليس في أمان أبدا، حتى لو كان شاغله قد ضحى بكأس العالم من أجله.

زيارة سولاري لـ ملعب إيبوروا ليست الأولى في حياته، إذ سبقها زيارة قبل 15 عاما، وقتما كان لاعبا في صفوف ريال مدريد، ولابد أنه سيطمح لتجنُب تكرار النتيجة.

يومها ارتحل ريال مدريد –بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش- إلى إقليم الباسك بكثير من البدلاء والناشئين، لمواجهة إيبار فريق القسم الثاني في دور الـ64 من كأس ملك إسبانيا.

تشكيلة ريال مدريد ضمت في هذا اليوم: إيكر كاسياس، روبن جونزاليز، خوان خوسيه أولايا، ألفارو ميخيا، خوانفران توريس، خافيير باريديس، بورخا فيرنانديز، خوسيه ماريا جوتي، إستيان كامبياسو، سانتي سولاري، خافيير بورتيو.

المباراة انتهت بالتعادل 1-1، وسولاري ساهم في هدف ريال مدريد بالدقيقة 37 عندما اخترق ومرر إلى خوانفران –لاعب أتليتكو الحالي-، ليرسل الأخير عرضية تابعها القائد جوتي في الشباك.

إلا أن هجوم أصحاب الأرض كان شرسا لدرجة كبيرة في ذلك اليوم، فأدرك روبيرتو كويفاس التعادل بالثواني الأخيرة من الشوط الأول.

بطل المباراة يومها كان إيكر كاسياس الذي تصدى لعدة أهداف مؤكدة من لاعبي إيبار، وأنقذ فريقه من هزيمة كارثية، ليكتفي ريال مدريد بالتعادل 1-1.

النتيجة أجبرت كيروش على الدفع بكتيبة النجوم في مباراة الإياب على سانتياجو برنابيو: زين الدين زيدان، لويس فيجو، رونالدو، روبيرتو كارلوس والبقية، مع حضور سولاري مجددا.

مدريد فاز بهدفي رونالدو وفيجو مر إلى الدور التالي، أما سولاري، فكان رفقة جوتي وكاسياس، شاهدا على جحيم ملعب إيبوروا عندما تثور جماهيره وتصنع أجواء ساخنة، ويتلبّس الحماس سيقان لاعبيه، حتى وإن لم يظهروا حينها في دوري القسم الأول الإسباني مطلقا.

سولاري سيعود لـ إيبوروا بعد 15 عاما، والتعادل 1-1 لن يكون نتيجة مرضية لافتتاح مسيرته التدريبية الدائمة على مقعد بدلاء ريال مدريد.

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