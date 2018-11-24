حجازي يتألق في ارتقاء ألبيون لوصافة الدوري بإسقاط المتذيل إبسويتش

قدم أحمد حجازي لاعب مصر أداء طيبا مع ناديه وست بروميتش ألبيون الذي فاز يوم الجمعة بهدفين على مضيفه إبسويتش تاون في الجولة 18 من دوري الدرجة الثانية الإنجليزي.

وتألق حجازي البالغ عمره 27 عاما في مباراة ارتقى بعدها ألبيون إلى وصافة ترتيب الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة مبتعدا بنقطتين عن نورويتش سيتي المتصدر والذي يواجه مضيفه سوانزي سيتي يوم السبت.

وسجل جاي رودريجيز الهدف الأول لألبيون في الدقيقة 26 وأحرز زميله هارفي بارنيس الهدف الثاني في الدقيقة 77 وقلص الفارق كايدن جاكسون في الدقيقة 85.

وكاد حجازي يسجل أول هدف له في الموسم لكنه أهدر فرصة داخل منطقة جزاء إبسويتش في الدقيقة 23.

واستمرت معاناة إبسويتش الذي يتذيل ترتيب الدوري.

ويحل ألبيون ضيفا على سوانزي يوم الأربعاء.

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