مجلس الأمن يعفي كوريا الشمالية مؤقتا من العقوبات لإقامة مشروع للسكك الحديدية

وافق مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة، على إعفاء كوريا الشمالية مؤقتا من العقوبات للسماح للكوريتين بإجراء الأبحاث الخاصة بمشروع للسكك الحديدية للربط بين شبه الجزيرة، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء الكورية الجنوبية، نقلا عن أشخاص لم تسمهم في الدوائر الدبلوماسية.

وأكدت الحكومة الكورية الجنوبية باستمرار أنها "ستلتزم بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية" و تعاون مع المجتمع الدولي عند متابعة مشروعات بين الكوريتين.

وذكر التقرير أن الرفع المؤقت للعقوبات على كوريا الشمالية من أجل مشروع السكك الحديدية تمت الموافقة عليه بالإجماع.

ووافقت الكوريتان في البداية على إقامة حفل لوضع حجر الأساس للمشروع بين أواخروفمبر وفي أوائل يسمبر، إلا أنهما تأخرتا بسبب القلق بشأن الإعفاء من العقوبات، وتهدف كوريا الجنوبية إلى إقامة حفل وضع حجر الأساس قبل نهاية العام الجاري.

ويعد مشروع ربط السكك الحديدية بين الكوريتين على طول مناطقهما الغربية والشرقية، مسعى تعاونيا رئيسيا بين الكوريتين، اتفق عليه زعيماهما في شهر أبريل في محاولة لتحقيق تنمية اقتصادية متوازنة وازدهار مشترك في شبه الجزيرة الكورية.

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