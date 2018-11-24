ارتفاع حصيلة هجوم داعش على تازربو

ايوان ليبيا – وكالات

أكد الناطق باسم منطقة الكفرة العسكرية، مفتاح بوزيد أمس الجمعة، بأن العدد الإجمالي لقتلى هجوم تنظيم «داعش» مساء أمس على تازربو «وصل إلى 9 شهداء مدنيين وأفراد من مركز شرطة تازربو».

وقال مفتاح بوزيد إن «عدد الجرحى وصل الى 15 جرح وأن صاباتهم بين بسيطة ومتوسطة، وخُطف أيضًا قرابة 15-20 شخص على رأسهم عميد بلدية تازربو المكلف محمد بوخيرالله، وأنّ داعش تكبّد خسائر بقتل 3 من أفراده وغنم سيارة مسلحة».

ومن جهته وجه آمر المنطقة العسكرية الكفرة العميد بلقاسم الأبعج توجيهاته المباشرة بـ«إرسال قوة كبيرة الي منطقة تازربو، لتأمينها وملاحقة القائمين على الهجوم من قبل تنطيم الدولة داعش».

يذكر أنّ قوة تتكون من 7 سيارات صحراوية ذات الدفع الرباعي مجهزة بالأسلحة دخلت وسط بلدية تازربو مساء اليوم، واشتبكت مع أفراد مركز الشرطة المدينة.

ودان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الهجوم الذي تعرض له مركز شرطة بواحة تازربو جنوب شرق ليبيا مساء الجمعة واصفًا الهجوم بـ«الإرهابي» دون أن يحدد هوية المهاجمين.

وقدم المجلس الرئاسي، في بيان صادر ليل الجمعة، «أحر التعازي» لأهالي رجال الشرطة الذين سقطوا نتيجة لهذه «الجريمة البشعة».

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