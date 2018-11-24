روسيا تتعهد بمساعدة ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه من الخطأ الحديث عن احتمال نقل تجربة بلاده السورية إلى ليبيا نظرا لغياب أي مسوّغ شرعي يتيح لها ذلك خلافا لسورية.

لافروف أوضح في تصريح لوكالة “آكي” الإيطالية وفقا لموقع روسيا اليوم في رده على سؤال عن إحتمال إنشاء موسكو قواعد عسكرية لها في ليبيا على غرار سورية بقوله: “الوجود العسكري الروسي في الأرض السورية يستند إلى أحكام القانون الدولي بشكل كامل إذ أنه يأتي بدعوة من السلطة الشرعية في البلاد أما في ليبيا ومهمة استعادة كيان الدولة فلا تزال تنتظر تنفيذها ولذلك فلا يجوز الحديث عن تشابه الحالتين”.

وأكد لافروف أن مؤتمر باليرمو الذي انعقد في وقت سابق من هذا الشهر شهد مناقشات بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر تمحورت حول فكرة انعدام البديل عن الحفاظ على سيادة ليبيا ووحدة أراضيها إضافة إلى اعتبار اتفاق الصخيرات 2015 الأرضية الوحيدة التي يمكن للبلاد أن تستند إليها لتوجيه أنظارها نحو المستقبل.

وشدد لافروف على دعم موسكو للمساعي الأممية لإطلاق الحوار السياسي الليبي والخطوات التي يتخذها وسطاء إقليميون ودوليون من أجل تسوية الأزمة في البلاد،مشيرا إلى وقوف روسيا ضد التدخل الخارجي في الشأن الليبي بأي شكل من الأشكال.

وأوضح الوزير الروسي أن بلاده لا تصطف مع أي من أطراف الصراع الليبي الداخلي وتنطلق من حقيقة أن الليبيين يجب أن يحددوا مصير بلادهم بأنفسهم.

لافروف أضاف أن هدف روسيا يتمثل في مساعدة الليبيين في تجاوز خلافاتهم والتوصل إلى اتفاقات ثابتة بشأن صيغة المصالحة الوطنية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا