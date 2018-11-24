المصرف المركزي يرفض استثناء شركات الطيران من قرار سعر الصرف

ايوان ليبيا – وكالات

أكدت شركة الخطوط الجوية الليبية أن مصرف ليبيا المركزي رفض استثناء شركات الطيران الوطنية من قرار سعر الصرف الأخير، مشيراً إلى أن ماتناقلته صفحات التواصل الاجتماعي ماهو إلا «دراسة مبدئية لاسعار التذاكر التي قد توفر بعض الخسائر المترتبة علي قرار المركزي».

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة الكابتن خالد التيناز في بيان أصدره ليل الجمعة إن «أردت بهذا توضيح بعض الامور الغائبة عن المواطن بخصوص رفع أسعار تذاكر السفر فقد طلبنا من مصرف ليبيا المركزي استثناء شركات الطيران الوطنية من قرار سعر الصرف الأخير خوفا من ان يقع اثر ذلك علي المواطن ، الا انه قوبل بالرفض».

ولفت الكابتن خالد التيناز إلى أن «احتياجات التشغيل لشركات الطيران تحتاج للعملة الصعبة مثل الأشياء المستهلكة بشكل مستمر مثل الزيوت والإطارات وقطع الغيار والصيانات الثقيلة خارج البلاد».

بالإضافة إلى «تدريب الأطقم الفنية من طيارين وضيافة ومهندسين ناهيك عن رسوم الهبوط والعبور خارج البلاد والوقود الذي تتزود به الطائرات من الخارج ومصاريف اخري لا يمكن حصرها كل ذلك يتطلب التعامل بالعملة الصعبة».

ورأى الكابتن خالد التيناز أن «الأولى بالناس الاحتجاج علي القرار الجائر الصادر عن المركزي وليس علي ما ترتب عليه من قرارات وضعت شركات الطيران بين مطرقة المركزي وسندان المواطن ، وشركات الطيران لن يستمر صمودها طويلا».

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